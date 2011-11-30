Otomobil belediye işçilerine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

T24 -

Zeytinburnu’nda meydana gelen trafik kazasında 1 belediye işçisi öldü, 1’i ağır 3 işçi yaralandı. Kaza saat 00:30 sıralarında E-5 karayolunda Merter’den Topkapı'ya gidiş istikametinde meydana geldi.Belediyeye bağlı taşeron bir firmada çalışan işçiler, yaklaşık bir saat önce meydana gelen maddi hasarlı bir trafik kaza sebebiyle yol temizleme ve enkaz kaldırma çalışması yapıyordu. Bu sırada, plakası alınamayan beyaz renkli bir araç dubalarla ile alınan önlem rağmen, aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Nedim Temur (56) idaresindeki 34 UJ 4077 plakalı kamyonete çarptı.Beyaz otomobil, durmayarak olay yerinden hızla ayrıldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü ise belediyenin kumlama aracına çarptı. Mehmet Nedim Temur idaresindeki araç, yol kenarında çalışan işçilere çarptı. İşçilerden Naif Sönmez, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Diğer işçi Mehmet Sait Özcan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, ismi öğrenilemeyen diğer işçi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, kamyonet sürücüsü Mehmet Nedim Temur ise Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Naif Sönmez’in cansız bedenini gören mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.Kamyonet sürücüsü Temur’un durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralı işçilerin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kazaya sebep olduğu öne sürülen beyaz renkli aracı bulmak için çalışma başlattı.