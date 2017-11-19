Otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Geyve ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 Karayolu Alifuatpaşa Mahallesi Mevkii\'nde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Anıl Çırak yönetimindeki 11 DK 832 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yolun sağındaki bariyerlere daha sonra ise yolun solundaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Anıl Çırak, Canan Kula, Hatice Çırak, Ayşe Çırak, Esma Kaptan ve 1 çocuk yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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