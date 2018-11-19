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Otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı

19 Kasım 2018 12:27

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1\'i çocuk 3 kişi de yaralandı.
Kaza, sabaha karşı, Seki Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Soner Çalıkoğlu (52) yönetimindeki 48 HF 293 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü Soner Çalıkoğlu, Asiye Nur Çalıkoğlu (16) ve Nurşen Çalıkoğlu (40) yaralanırken, Cemile Küçüklü (76) ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Cemile Küçüklü\'nün cansız bedeni, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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