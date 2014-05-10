Otomobil bagajından 490 bin lira çalındı

Bursa’da tarla satışından elde ettikleri 490 bin lirayı otomobilin bagajında bırakarak namaz kılmaya giden iki kardeş, döndüklerinde paranın çalındığını gördü. Polis, üç kişi oldukları öğrenilen hırsızları arıyor.



Osmangazi ilçesinde Kamil (66) ve Emin Ayar (53) kardeşler, bin 571 metrekarelik tarlalarının satışından 490 bin lira alarak otomobille Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'ndeki evlerinin yanına geldi.

Aracı park eden kardeşler, parayı bagajda bırakıp namaz kılmak için camiye gitmek üzere buradan ayrıldı.

Bir süre sonra otomobilin sol ön camının kırılmış olduğunu fark eden komşuları, camiye giderek Kamil ve Emin Ayar'a haber verdi.

Araca bıraktıkları paraların yerinde olmadığını gören kardeşler, polisten yardım istedi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cam kırıldıktan sonra açılan bagajdaki paraların çalındığı belirlendi.

Kamil Ayar, şüphelilerin 3 kişi olduğunu öğrendiğini bildirdi.

Zanlıların olay yerinden ayrıldığı otomobilin plakasının, komşuları tarafından alındığını anlatan Ayar, paralarının kısa sürede bulunmasını umduğunu ifade etti.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.