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Otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü

Vehbi SARIHAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Menderes Tekin (52), yaşamını yitirdi

01 Aralık 2018 17:09

Vehbi SARIHAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Menderes Tekin (52), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Sarıgöl\'ün Bağlıca Mahallesi\'nden Alaşehir ilçe merkezine giden evli ve 2 çocuk babası Menderes Tekin yönetimindeki 06 MMZ 66 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Tekin, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Menderes Tekin\'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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