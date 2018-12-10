T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı

10 Aralık 2018 16:55

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü O.C. (18) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Çatmaca mevkisinde meydana geldi. O.C. yönetimindeki 74 AAD 737 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü araçtan çıkarıldı. Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan O.C. tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTIN DHA BARTINKazadasürücüKazaKemerköprü MahallesiAADAcilAFADOtomobilinBartın Devlet HastanesiKazaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24