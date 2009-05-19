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Yaşam

Otomobil apartman garajına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

19 Mayıs 2009 05:28

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki apartmanın garaj duvarına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Akarca Mahallesi Akarca Caddesi'nde meydana geldi. Bir yakınlarını ziyaretten dönen 57 yaşındaki Lütfü Köse yönetimindeki 67 LC 833 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki 5 katlı bir apartmanın garaj duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Lütfü Köse ile yanındaki 55 yaşındaki Şerife Köse ve 32 yaşındaki Metin Köse yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şerife Köse yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirirken, durumu ağır olan Lütfü Köse ise Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)

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