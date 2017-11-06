Otomobil alev aldı, yardıma gelenlerde yangın tüpü bulunamadı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde hareket halindeyken aniden alev alan otomobil, yangın söndürme tüpü olmayınca, kova ile taşınan su ile söndürüldü.

Olay, Ayaş Mahallesi D-400 Karayolu Antik Tiyatro Mevkii\'nde meydana geldi. Mehmet Çetik yönetimindeki 33 V 0771 plakalı otomobilin motor bölümü hareket halindeyken alev aldı. Aracında yangın söndürme tüpü bulunmayan Çetik, alevleri söndürmek için yoldan geçen araçları durdurarak yardım istedi. Durdurduğu araçlarda da yangın söndürme tüpü olmayınca yanan araç, çevredekilerin kovalarla taşıdığı su ile söndürüldü. Araç sahibi Çetik, gerek kendisinde gereksi syardıma gelen araç sürücülerinde yangıon tüpü bulunamadığı belirterek, \"Bu nasıl iş, başta benim araç olmak üzere hiçbir araçta yangın tüpü bulunamadı. Yakındaki bir evden kovayla getirilen su ile alevleri söndürdük. Aracın motorundaki yangının benzin kaçağından çıktığını sanıyorum. Bundan sonra ilk işim yangın tüpünü almak ve eksiği tamamlamak olacak\" dedi.

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