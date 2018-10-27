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Otomobil ağaca çarptı; anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Çumra ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki Sema Gürbüz öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

27 Ekim 2018 14:47

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Çumra ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki Sema Gürbüz öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Konya-Karaman karayolunun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. Muhuttin Gürbüz yönetimindeki 70 DA 802 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampoldeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Muhuttin Gürbüz ile eşi Sema, çocukları Yusuf, Hasan Hüseyin ve İbrahim Gürbüz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Sema Gürbüz\'ün yaşamını yitirdiği saptandı. Muhuttin Gürbüz ve 3 çocuğu ise ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sema Gürbüz\'ün cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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