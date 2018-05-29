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Otomobil, 35 metreden dere yatağına düştü

Mustafa ULUSOY/BOĞAZKALE (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Boğazkale ilçesinde 35 metrelik dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

29 Mayıs 2018 14:24

Mustafa ULUSOY/BOĞAZKALE (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Boğazkale ilçesinde 35 metrelik dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Boğazkale-Yukarıfındıklı köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre Yukarıfındıklı köyüne giden Gazi Meteoğlu (72) yönetimindeki 19 SP 843 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 35 metrelik dere yatağına uçtu. Yaralanan Meteoğlu, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Boğazkale İlçe Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

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