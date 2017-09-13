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Otomobil 300 metreden dereye uçtu: 4 ölü, 2 yaralı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın Kemaliye İlçesi'nde, 300 metreden dereye uçan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

13 Eylül 2017 17:32

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın Kemaliye İlçesi\'nde, 300 metreden dereye uçan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. AFAD’a bağlı arama kurtarma ekipleri, araçtaki cesetleri 8 saatlik çaba sonucu bulundukları yerden çıkarabildi.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kemaliye İlçesi\'ne 50 kilometre uzaklıktaki Ekindere Köyü yakınlarında meydana geldi. İçerisinde 6 kişinin bulunduğu Ruhan Gökyıldırım (54) yönetimindeki 06 RK 995 plakalı otomobil, yaklaşık 300 metre yükseklikten taklalar atarak dereye uçtu. Kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü Ruhan Gökyıldırım, Nezihe Gökyıldırım (80), Mezbure Gökyıldırım (51) ile Merve Özbayram (18) hayatını kaybetti. Kazada, Elif Gökyıldırım (20) ve Nural Özbayram (52) ise yaralandı. Yoldan geçenler yaralı iki kadını kurtardıktan sonra ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi. Bölgenin dağlık ve sarp kayalardan oluşması nedeniyle saatler sonra olay yerine ulaşan Erzincan AFAD’a bağlı arama kurtarma ekipleri 8 saatlik çalışma sonucu araç içerisinde sıkışan cesetleri çıkarttı. Cesetler, uzun uğraşlar sonucu iple dağdan indirilebildi. Kazanın ardından soruşturma başlatılırken, araçtakilerin Tunceli Çemişgezek İlçesi\'nden gezmek için Kemaliye’ye geldikleri öğrenildi.

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