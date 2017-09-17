Otomobil 2 bisikletliye çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir'de virajı alamayan otomobil, önündeki bisikletliye çarptıktan sonra takla attı ve yaya yolundaki başka bir bisikletliye çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı.

Kazada, 29 yaşındaki Samet Sevinç hayatını kaybederken diğer bisikletli 60 yaşındaki Muhittin Gençer ile otomobil sürücüsü 24 yaşındaki İbrahim Aldemir ile yanındaki 18 yaşındaki Rahime Baştürk yaralandı.



Kaza, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda karşısında meydana geldi. Sazova Mahallesi istikametine gitmekte olan İbrahim Aldemir yönetimindeki 26 SA 326 plakalı otomobil, virajı alamayarak önünde, yolun sağında gitmekte olan bisiklet sürücüsü Samet Sevinç'e çarpıp takla atarak yaya yolundaki yine bisiklet sürücüsü Muhittin Gençer'e çarparak ters döndü.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüleri Samet Sevinç, Muhittin Gençer, otomobil sürücüsü İbrahim Aldemir ve yanında oturan Rahime Baştürk, ambulanslarla yakındaki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Samet Sevinç doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.