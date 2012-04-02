Otomatik vitesli araçlar için özel ehliyet

Otomatik vitese özel ehliyet geliyor. Teklife göre, Trafik Kanunu'nun 38'inci maddesinde değişiklik yapılacak. B sınıfı yanında artık bir de B1 sınıfı sürücü belgesi olacak. B1 sürücü belgesine sahip kişiler otomatik vites otomobil, minibüs ve kamyonet kullanabilecekler.

Teklife göre, Trafik Kanunu'nun 38'inci maddesinde değişiklik yapılacak. B sınıfı yanında artık bir de B1 sınıfı sürücü belgesi olacak.

B1 sürücü belgesine sahip kişiler otomatik vites otomobil, minibüs ve kamyonet kullanabilecekler; ama düz vites araç kullanamayacaklar. Düz vites kullanabilmek için yine B sınıfı ehliyet gerekecek.

Teklifin gerekçesinde hem kadın hem de yaşlı sürücülerin düz vites araçlarla eğitim görmelerinin zaman zaman sıkıntı yarattığı belirtildi.

Aynı zamanda hayatı boyunca otomatik vites kullanacak bir kişinin düz viteste eğitim almasının mantık açısından da doğru olmadığı vurgulandı. Bu nedenle sadece otomatik vites kullanacaklara özel bir ehliyetin verilebileceği tespiti yapıldı.

Teklifin ikinci maddesinde ise sürücü belgesinin sadece ilköğretim ya da ortaokul mezunu olanlara verilmesi şartına bir istisna getiriliyor.

İlk öğretimin kesintisiz 8 yıl olmasından önce yani 18 ağustos 1997 öncesinde ilkokul diploması alanlara da ehliyet alabilme hakkı tanınıyor.