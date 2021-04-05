Otomatik vitesli araç sayısı, pazardaki payını yüzde 76,5'e çıkarttı!

Türkiye'de otomatik vitesli otomobil sayısı, pazardaki toplam payını yüzde 76,5'e yükseltti. 2020 yılının Ocak-Mart aylarında 71 bin 220 adet olan otomatik şansımanlı otomobil satışları bu yılın aynı döneminde 119 bin 772'ye çıktı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 59,7 büyüyerek 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti.

Satılan her 10 arabadan 7'si otomatik şanzımanlı

Türkiye otomotiv pazarında, yılın ilk 3 aylık döneminde, otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti.

Mart sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller 119 bin 772 adetle yüzde 76,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 36 bin 692 adetle yüzde 23,5 olarak belirlendi.

Bu dönemde de satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-mart döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 71,5, satışı da 71 bin 220 adet olarak belirlenmişti.