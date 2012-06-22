Otomatik vites Erdoğan'a takıldı

AKP tarafından Meclis'e getirilen torba yasada yer alan 'otomatik vites ile ehliyet sınavı' düzenlemesinin son anda Başbakan Erdoğan'ın engeline takıldığı ortaya çıktı.

Satılan otomobillerin belirli bir kısmının otomatik vitesli olduğu belirtilen yasada, 'ömründe düz vitesli araç kullanmayacak sürücülerin ehliyet sınavına bu tür araçla girmelerinin mantık açısından doğru olmadığı' belirtilmişti.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, Erdoğan'ın, "Sadece otomatik vites bilmekle olmaz, düz vites de öğrenilmeli" değerlendirmesi üzerine otomatik vitesle ehliyet sınavına imkan sağlayan düzenleme son anda tekliften çıkarıldı.

İlkokul mezununa ehliyet

Aynı torba yasada ilkokulu bitiren vatandaşların ehliyet almalarına imkan verecek bir madde de yer aldı.

Tasarı yasalaşırsa 2011 yılında ehliyet alma hakkını kaybedenlerden, 1997 yılı öncesi ilkokuldan mezun olanlar ehliyet alabilecek.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 41 inci maddesi (b) bendinde, 05 Temmuz 2011 tarihinde yapılan değişiklik ile ilkokul mezunu vatandaşların A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü belgelerini alma hakkı kaldırıldı.

Yine, daha önceden herhangi bir sürücü belgesi (otomobil, traktör, motosiklet, kamyon) olup da bu belgesini farklı sınıf (otobüs, çekici vb) bir sürücü belgesiyle değiştirmek isteyen ilkokul mezunları da aynı yasa ile bu haktan mahrum bırakıldı.

Belge de değiştirecekler

TBMM'ye AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 8 milletvekilinin verdiği torba teklif ile 1997 yılından önce ilkokulu bitirenlere ehliyet alma hakkı ve ehliyetlerini başka sınıf sürücü belgeleri ile değiştirme hakkı tanınacak.

Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde komisyonlarda görüşülerek genel kurulun gündemine geleceğini belirten Yılmaz Tunç, teklifin Meclis tatile girmeden önce yasalaşmasını beklediklerini ifade etti.