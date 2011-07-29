-''OTOMATİK PORTAKAL'' MÜZİKAL OLUYOR ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Yayımlandığı dönemde geniş bir okur kitlesine ulaşan ve dahi yönetmen Stanley Kubrick tarafından filme uyarlanan ''Otomatik Portakal'' kitabı, yıllar sonra müzikal olarak izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. BBC'nin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Stanley Kubrick'in 1971'de romanı beyazperdeye uyarlamasının ardından, 1980'lerde Burgess'ın müzikal olarak düzenlediği eser, romanın 50. yıl dönümü olan 2012'de ilk kez İngiltere'de sahnelenecek Dünyada çok ses getiren romanın yazarı Anthony Burgess, Manchester'da perdelerini açacak müzikalin şarkı sözlerini de yazdı. Manchester'da bulunan ''Uluslararası Anthony Burgess Vakfı'' yöneticisi Dr. Andrew Biswell, Burgess'in filmin çekilmesinden uzun süre sonra hikayesini yeniden uyarlamak istemesinin nedeninin, yazarın, hikayenin aslında kendisine ait olduğunu ortaya koymak istemesi olduğunu savundu. Müzikalin, bir bakıma hikayenin ''yeniden gözden geçirilmiş hali'' olduğunu belirten Dr. Andrew Biswell, hapishanede geçen bir sahnede mahkumlardan birinin ölüme terkedildiğini ve bu sahnenin filmdeki kederli ve sarsıcı sahneden oldukça farklı olduğunu ifade etti. Dr. Biswell, sahneye konacak müzikalde 'Batı Yakası Hikayesi' müzikalinin etkisinin açıkça görüldüğünü kaydetti. Müziğin seyirciye duyguyu aktarmada çok önemli olduğunun altını çizen Dr. Biswell, bu açıdan iki müzikalin birbirine yakın olduğu yorumunu yaptı. Hikayenin farklı şekilde senaryolaştırılmış ve siyahi aktörlerin görev aldığı müzikal uyarlaması da Eylül ayından itibaren Londra'daki ''Theatre Royal Stratford East''te sahnelenecek. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde ayrıca; kostümlerin, silinmiş sahnelerin fotoğraflarının, set fotoğrafları ve kullanılmamış sanat çalışmalarının yer alacağı filmle ilgili bir sergi, Manchester'daki John Rylands Kütüphanesinde sanatseverlerle buluşacak. -FİLM ULUSLARARASI ÇAPTA PROTESTOLARA NEDEN OLMUŞTU- Hukukun, kuralların olmadığı bir toplumda şiddet yanlısı genç bir çete liderini anlatan eser, filmin yayınlanmasıyla birlikte aşırı şiddet sahneleri içerdiği gerekçesiyle uluslararası alanda büyük çapta protestolara yol açmıştı. Yayımlanan 33 romanının yanı sıra üretken bir besteci olan Burgess'in uyarlaması, ''Royal Shakespeare Company'' tarafından 1990'da sahnelense de yazarın bestelediği müziklerin yerine Bono ve U2'nun yeni şarkıları kullanılmıştı.