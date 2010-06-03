Otomatik kapı genç öğrenciyi öldürdü

T24- İzmir Bornova'da 17 yaşındaki lise öğrencisi, derse yetişmek isterken başı okulun girişindeki otomatik kapıya sıkıştı. Ağır yaralanan öğrenci kurtarılamadı.



Olay öğle saatlerinde, Bornova Evka-4 semtindeki Seyit Şamlı Endüstri Meslek Lisesi'nde meydana geldi.

Elektrik elektronik bölümü 11-A sınıfı öğrencisi Anıl Erdem, 3. ders bitimindeki teneffüste okul dışına çıktı.19,5 gün devamsızlığı bulunduğu öğrenilen Erden, 4. ders zili çalınca devamsızlıktan kalacağı ve geometri sınavını kaçıracağı korkusuyla hızla içeri girmeye çalıştı.

Erdem'den önce birkaç öğrenci girerken okulun otomatik kapısı da nöbetçi öğrenciler tarafından kapatılmak istendi. Tam Erdem geçeceği sırada kapı kapanınca başı otomatik kapıya sıkıştı. Nöbetçi öğrenciler E.K. ile G.K. kapıyı yeniden otomatik olarak açmak isteseler de başarılı olamadı. Bir süre kapıda sıkışmış halde kanlar içinde bekleyen Erden, ancak birkaç arkadaşı kapıyı elleriyle açınca kurtulabildi.

Ağır yaralanan Anıl Erden, 112 Acil Servis ambulansıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erden, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Maddi yetersizlikten güvenlikçi yok

Okul yönetiminin, maddi yetersizlik nedeniyle okul kapısında görev yapan ve öğrencilerin giriş çıkışlarını kontrol eden güvenlik görevlisini 10 gün önce işten çıkardığı öğrenildi. Bir müdür yardımcısı da "Maddi yetersizlik nedeniyle güvenlikçiyi çıkarmak zorunda kaldık" diyerek olayı doğruladı. Erdem'in arkadaşları duruma isyan ederek; "Güvenlikçi varken kimse okul dışına çıkamıyordu. O'nun yerine nöbetçi öğrenci koydular ama isteyen teneffüste dışarı çıkmaya başladı. Eğer güvenlik görevlisi olsaydı, bu olay yaşanmazdı ve Anıl ölmezdi. Bir güvenlikçinin parası arkadaşımızı geri mi getirecek" diye konuştu.

Baba okula gelip tepki gösterdi

Anıl Erdem'in arkadaşları okulda olayı protesto için oturma eylemi başlatırken babası Doğan Erdem okula geldi. Baba Erdem, duruma isyan edip "Burada bir güvenlikçi vardı, o nerede? Güvenlikçiyi işten çıkarmışlar, kapı bozuk, bu nasıl iş? Benim oğlumu kim geri getirebilir?" diyerek duruma isyan etti.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da hastaneye ve okula giderek görgü tanıklarının ifadesini aldı. Okulun güvenlik kamerası kayıtlarında olay anının görüldüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis güvenlik kamerası görüntülerine el koydu.