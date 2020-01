Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi başladı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da düzenlenen ve 6 ayaktan oluşan Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi\'nin ilk ayak yarışları başladı.

Era Bodrum Yelken Kulübü ve The Bodrum Cup işbirliğiyle düzenlenen yarışlara, 12 tirhandil tekne katıldı. İlk gün yarışlarında 2 sosis şamandıra yarışı yapan tekneler, Karaada açıklarında yaklaşık 10 millik bir rotada mücadele etti. The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, şöyle dedi:

\"Tirhandil Cup\'ın kış trofesinin ilk ayağını gerçekleştirdik. Bir gün önce hava çok sert olduğu için yarışlarımız iptal oldu ama ilk yarışımız çok keyifli geçti. Çok iyi bir rüzgar vardı. İlk ayağımıza 12 teknemiz katıldı, zaten toplamda yarışabilen 20 tirhandilimiz mevcut. Bunlardan 12\'si bugün aramızda idi. Bundan sonraki aylarda hazirana kadar her ay 1 hafta sonu Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi devam ediyor olacak. Trofenin sonunda da Tirhandil Cup büyük organizasyonunu yapıyor olacağız.\"

Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi, 6 ayaktan oluşuyor yarışların ikinci ayağı 13-14 Ocak tarihlerinde yapılacak.

