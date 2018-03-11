T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi 4'üncü ayak yarışları yapıldı

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da düzenlenen Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi, 4'üncü ayak yarışları yapıldı

11 Mart 2018 13:51

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da düzenlenen Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi, 4\'üncü ayak yarışları yapıldı.
Bodrum\'da düzenlenen ve 6 ayaktan oluşan Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi\'nin 4\'üncü ayak yarışlarında yapıldı. Era Bodrum Yelken Kulübü ve The Bodrum Cup işbirliğiyle düzenlenen yarışlara, 9 tirhandil tekne katıldı. İlk gün yarışlarında BIOR nedeniyle emniyet açısından Karaada Boğazı\'nı minik sporculara bırakan yelkenciler, coğrafyanın batı tarafında Görecek Adası Burnu, Çelebi Adası ve Köçek Sığlığı üçgeninde bir şamandıra, bir coğrafi yarış yaptı. Yelkenciler, yaklaşık 20 milli rota için yelken açtı. Gün boyu yarışan yelkenciler, akşam ise 17-18 Şubat\'ta yapılan üçüncü ayak yarışlarının ödül töreni için bir araya geldi. Bir barda düzenlenen ödül töreninde üçüncü ayakta dereceye giren yelkencilere ödülleri verildi. Üçüncü ayak yarışlarında \'Hızır\' teknesi birinci, \'Gargantua\' teknesi ikinci ve \'Kalita\' teknesi ise üçüncü oldu. Organizasyon komitesi tarafından yelkencilere ödülleri verildi.
Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesinin 4\'üncü ayağı bugün yapılacak olan ikinci gün yarışları ile son bulacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BODRUM Muğla DHA BODRUMOtokar Tirhandil CupKış TrofesiBodrumEra Bodrum Yelken KulübüThe Bodrum CupBIORKaraada BoğazıGörecek Adası BurnuAdasıKöçek SığlığıYelkencilerGünBirOrganizasyonKış Trofesinin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24