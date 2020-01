Otokar, İngiltere’de ARMA 8x8 Zırhlı Aracı ile ÜÇOK Kule Sistemini Sergileyecek

İstanbul, 11 Eylül (DHA) – Otokar, 12-15 Eylül tarihleri arasında Londra\'da düzenlenecek Avrupa\'nın en büyük savunma sanayi ve güvenlik fuarlarından biri olan DSEI\'a katılıyor. Kara, deniz, hava kuvvetlerinin yanı sıra güvenlik ve özel kuvvetler de olmak üzere 6 farklı bölümde düzenlenecek dünya savunma sanayisinin dev buluşmasında Otokar, kendi tasarımları olan zırhlı muharebe aracı ARMA 8x8 zırhlı aracı ile ÜÇOK kule sistemini sergileyecek.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türk savunma sanayisini yurtdışında başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Mühendislik gücü, üstün tasarım ve test kabiliyetleri, üretim deneyimi ile dünya savunma sanayii sektöründeki konumunu her geçen gün güçlendiren Otokar, 12-15 Eylül 2017 tarihlerinde Londra\'da gerçekleştirilecek DSEI’de yerini alıyor. Otokar, Avrupa’nın en büyük savunma sanayi ve güvenlik fuarlarından biri olan organizasyonda tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ürünlerini sergileyecek.

Son teknolojiye sahip ürün ve sistemlerin 4 gün boyunca sergileneceği ve Türkiye’nin milli katılım gerçekleştirdiği DSEI Fuarı’nda Otokar’ın ürünleri sergilenecek. Savunma sanayiindeki konumunu teknoloji ihracatı ile farklı bir noktaya taşıyan Otokar DSEI 2017’de üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın, balistik koruma özelliğine sahip zırhlı muharebe aracı ARMA 8x8 ile zırhlı muharebe araçları için geliştirdiği, aynı platformda üç ana silahın kullanılabildiği ÜÇOK kule sistemini uluslararası kullanıcılara sergileyecek.

Son 10 yılda cirosunun yüzde 4\'ünü araştırma ve geliştirmeye ayıran, fikri mülkiyet hakları kendisine ait savunma sanayii ürünleri ile 5 kıtada, 30\'u aşkın ülkede hizmet veren Otokar’ın bu yılın başında önemli bir ihracat anlaşmasına imza attığını hatırlatan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç şunları söyledi: “Ülkemizin milli inovasyon ve teknoloji kabiliyetleri her geçen gün artarak gelişiyor. Otokar olarak bu gelişimin bir parçası olmaktan; savunma sanayiinde artık sadece ürünlerimizle değil; küresel ölçekteki bilgi birikimimiz, mühendisliğimiz, Ar-Ge ve teknoloji transferi kabiliyetlerimizle de ön plana çıkmaktan gurur duyuyoruz. Otokar mühendislerince tasarlanan ürünler ve kabiliyetlerimiz uluslararası arenada ilgi ile karşılanıyor ve başarı elde ediyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de bu yılın ilk aylarında Birleşik Arap Emirlikleri ile gerçekleştirdiğimiz; Türkiye savunma sanayii için de tek kalemde imzalanan en büyük ihracat anlaşmasıdır. İngiltere’de de bu anlaşmaya baz olan aracımız ARMA’yı sergiliyoruz. Bu başarılarımızı, Otokar’ın ülkemiz için stratejik öneme sahip her türlü projeyi de başarıyla gerçekleştirecek yetkinliklere sahip olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.”

Savunma sanayi profesyonelleri, üreticileri ve kullanıcılarını bir araya getiren DSEi fuarına bu yıl 100’ü aşkın ülkeden 30 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

MODÜLER ZIRHLI MUHAREBE ARACI: ARMA 8x8

Birleşmiş Milletler görevleri başta olmak üzere, NATO ülkelerinde, Doğu ve Orta Avrupa bölgelerinden Afrika’ya kadar dünyanın farklı noktalarında 30 bine yakın askeri aracı kullanılan Otokar, fuarda yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip yeni nesil çok tekerlekli modüler aracı ARMA 8x8 ile yer alacak. Üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın, balistik koruma özelliğinin yanı sıra orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyon opsiyonlarına sahip ARMA, en zor arazi ve iklim koşullarında, barış koruma ve insani yardım operasyonlarında hizmet veriyor. Amfibik opsiyonu da mevcut olan ARMA 8x8; özellikle yüksek muharebe ağırlığı ve geniş iç hacmi ile dikkat çekiyor. Zırhlı Personel Taşıyıcı, Zırhlı Muharebe Aracı, Havan Aracı, Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Aracı, İstihkam Aracı, Zırhlı Kurtarıcı, Komuta Kontrol aracı gibi farklı görevlerde yer alabilen Otokar ARMA, 7,62 mm’den 105 mm’ye kadar farklı silah sistemleri ile kullanılabiliyor. ARMA, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı silah ve kule sistemleri ile donatılabiliyor.

ÜÇOK KULE SİSTEMİ

ÜÇOK UKSS, aynı ​platformda 12.7mm uçaksavar makinalı; 7.62mm makinalı tüfek veya 40mm bombaatar olmak üzere üç ana silahın kullanılabileceği stabilize makinalı tüfek platformudur. Platform, 2-eksende bağımsız sürülebilen nişangaha sahiptir. Nişangahta termal kamera, CCD kamera ve lazer mesafe ölçer bulunuyor. İki eksende bağımsız nişangahı sayesinde artıkıl hedefin üzerinde sabit durmakta iken silah yan ve yükselişte balistik düzeltme açılarını görüntü/artıkıl hedeften kaymadan otomatik olarak alıyor. Bu özellik sayesinde ayrıca silah maksimum yükseliş açısında sabit iken bağımsız olarak her açıda hareket ettirilerek gözetleme imkanı sağlayan gözetleme modu fonksiyonu kullanıcıya sunuluyor.​