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Ekonomi

Otokar, İETT ihalesi için metrobüs üretecek

Sözleşmenin toplam değeri 606 milyon TL olarak açıklandı

07 Eylül 2021 09:45

Koç Topluluğu şirketlerinden otobüs üreticisi Otokar’a, İETT Genel Müdürlüğü tarafından açılan 100 adetlik metrobüs ihalesinin sözleşmeye davet mektubu iletildi. 

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, şirket İstanbul'da toplu taşımada kullanılması için yerli yapım metrobüs üretecek.

Toplam değeri 606 milyon TL olan ve 10 gün içerisinde imzalanacak sözleşmeye konu yeni araç KENT XL olarak açıklandı.

21 metre uzunluğunda, 200 yolcu kapasiteli KENT XL için Otokar, İETT'ye 3 yıl boyunca satış sonrası hizmeti de sunacak. Teslimatların partiler halinde 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. (AA)

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