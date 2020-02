Otokar, Altay Tankı seri üretimi ihalesi için son teklifini sundu

İstanbul, 9 Şubat (DHA) - Otokar, \"Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi\" kapsamında ana muharebe tankı Altay’ın seri üretim ihalesine ilişkin BAFO (en iyi ve en son teklif) olarak adlandırılan son teklifini dün Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na sundu.

Otokar, yabancı ortağı olmayan tek Türk kara sistemleri üreticisi olarak, 2008 yılında Altay ana muharebe tankının tasarım, prototipleme ve kalifikasyon sürecinde ana yüklenici olarak seçilmişti. İlk dönem çalışmalarında üretilen prototiplerin kalifikasyon ve kabul testleri Şubat 2017’de başarıyla tamamlanarak, prototiplerin kabul ve onayları gerçekleşmişti. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın Teknik Veri Paketi (TVP) incelemesi ve onaylaması sürecinin devam ettiği projede, seri üretim ihalesi 2017 yılında açılmış, Otokar 16 Kasım 2017’de ihale için ilk teklifini vermişti.

Otokar\'ın savunma sanayiinde sahip olduğu bilgi, deneyim ve kabiliyetleri ile Türkiye’yi global ölçekte temsil ettiğini söyleyen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, \"Otokar, 55 yıllık deneyimi ve kabiliyetleriyle bugün kara sistemleri alanında dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyor. Bu ligde dünya devleri ile rekabet ediyor; uluslararası ihalelerde başarılı oluyor. Tasarladığımız ve ürettiğimiz araçlar, 30’dan fazla ülkede başarıyla görev yapıyor. Önceliğimiz ise, her zaman ülkemize hizmet etmek. Ana yüklenicisi olduğumuz milli ana muharebe tankı Altay’ın geliştirme projesinde sahip olduğumuz tüm know-how’ı kullandık; teknolojimizi Altay’a uyarladık; Altay’ı başarıyla tasarladık ve geliştirdik. Bu karmaşık ve zor projeyi başarılı şekilde yönettik. Ürettiğimiz Altay prototipleri testleri başarıyla tamamladı. Bu süreçte yaptığımız yatırım, elde edinilen deneyim ve güçlenen Ar-Ge kabiliyetlerimiz, Otokar’ın savunma sanayiindeki konumuna stratejik bir ivme kazandırdı. Bu gücümüzü, deneyimimizi seri üretim safhasına da taşımak en büyük arzumuz. Altay tankımız, ülkemizin savunma sanayii kabiliyetlerini güçlendirmekle kalmayacak; savunma alanında ülkemize sınıf atlatacak. Otokar mühendisinin, Otokar işçisinin en büyük gururu olan Altay tankının seri üretimi için, yüzde 100 Türk sermayeli, yabancı ortağı olmayan, milli nitelikte tek aday firma olarak göreve hazırız. Altay Ana Muharebe Tank Programı gibi önemli, tüm dünyanın yakından takip ettiği, milli, özgün ve acil bu programı layığı ile, gerektiği gibi üstlenmek için devletimizin kararını bekliyoruz” dedi.

Altay seri üretim sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte en kısa zamanda seri üretime geçebilmek için tüm altyapı gereksinimlerinin ve hat planlamalarının yapıldığını kaydeden Serdar Görgüç; “Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından talep edilen BAFO (en iyi ve en son teklif) teklifimizi maliyet etkin, gerçekçi ve en az risk içerecek şekilde sunduk. Otokar teklifi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin acil ihtiyaç planına zamanında cevap verecek kapsamda oluşturuldu. Bu esnada Türkiye\'nin savunma sanayiinde yeni bir sayfa açacak Altay\'ın seri üretimi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘Üretim İzin Belgesi’ni aldık. Ordumuzun karşılaştığı veya karşılaşabileceği tehditleri; dünyadaki tüm teknolojik gelişmeleri takip ederek, gelecek için de hazırlandık. Tüm platformları, gelişen teknolojileri kolayca adapte edilebileceğimiz, oluşan tehditlere daha iyi ve daha kolay cevap verebileceğimiz altyapıya sahip olarak tasarladık. Otokar’ın yabancı ortağının olmaması, yurtiçinde olduğu gibi, uluslararası ihalelerde de bağımsız olmamızı sağlıyor; bu özelliğimiz Altay’ın ihracat potansiyelini artırarak milli tankımızın dost ve müttefik ordularda görev almasını kolaylaştırıyor” dedi.

Otokar tarafından yapılan yazılı açıklamada, Altay Altay’ın Türk Kara Kuvvetleri\'nin istek ve beklentilerine göre tasarlanarak ve geliştirildiği ifade edilirken, “Altay, sahip olduğu özelliklerle bugün dünyanın en modern ana muharebe tankı konumunda. Artırılmış beka kabiliyeti, hareket kabiliyeti ve yüksek atış gücü ile dikkat çeken Altay, son iki yıldır her türlü iklim ve arazi şartlarında gerçekleştirilen zorlu testlerde üstün seviyede performans gösterdi. Altay, her türlü hava koşullarında ve mesafelerde, farklı senaryolarda yapılan atış testlerinde çok yüksek isabet oranı kaydetti” denildi. (Fotoğraflı)