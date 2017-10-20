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Otogazı mutfak tüpüne basan düzeneğine jandarma el koydu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir akaryakıt istasyonuna yapılan baskında, otogazdan mutfak tüplerine gaz basma düzeneği ele geçirildi

20 Ekim 2017 14:58

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir akaryakıt istasyonuna yapılan baskında, otogazdan mutfak tüplerine gaz basma düzeneği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, baskın yaptıkları bir akaryakıt istasyonunda, kurulan düzenekle mutfak tüplerine otogaz basıldığını belirledi. Hazırlanan düzenekle, otogaz  pompasından mutfak tüpüne gaz basan akaryakıt istasyon yetkililerine 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Hakkındaki Kanuna Muhalefetten yasal işlem yapıldı. Ayrıca, dolum düzeneğine el konuldu. Yakıt istasyonuyla ilgili olarak H.G., S.T. ve S.U. hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna suç duyurusunda bulunuldu.

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