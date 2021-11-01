Otogaza 48 kuruş zam bekleniyor

Otogaz fiyatlarında, gece yarısından itibaren 48 kuruş artış bekleniyor. Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.

Dünya'nın aktardığına göre PÜİS, uluslararası fiyat artışları ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak salı gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 48 kuruş fiyat artışı beklendiğini bildirdi. Açıklamada "Ancak artışın ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili karar üst makamlarca verilmektedir" denildi.

İstanbul'da 6,10-6,18 liradan satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6,58-6,66 liraya yükselecek. Ankara'da 6,73, İzmir'de 6,52 liraya çıkacak.