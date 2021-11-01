T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Otogaza 48 kuruş zam bekleniyor

01 Kasım 2021 10:37

Otogaz fiyatlarında, gece yarısından itibaren 48 kuruş artış bekleniyor. Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı. 

Dünya'nın aktardığına göre PÜİS, uluslararası fiyat artışları ve dolar kurundaki yükselişe bağlı  olarak salı gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 48 kuruş fiyat artışı beklendiğini bildirdi. Açıklamada "Ancak artışın ne zaman ve ne kadar  olacağı ile ilgili karar üst makamlarca verilmektedir" denildi.

İstanbul'da 6,10-6,18 liradan satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6,58-6,66 liraya yükselecek. Ankara'da 6,73, İzmir'de 6,52 liraya çıkacak.

otogazzam48 kuruş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24