-Otogarlarda "emanetmatik" dönemi KONYA (A.A) - 21.09.2011 - Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tam elektronik, kişiye özel barkodla ve self servis anlayışıyla çalışan yüzde 100 yerli üretimi ''emanetmatik''ler hizmet vermeye başladı. BAB A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Akalan, kendilerinin ürettiği, yüzde 100 yerli tam elektronik emanetmatikleri ilk kez Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne kurduklarını söyledi. Sistemin yolcuların işlemlerini yapabildiği 3 adet emanetmatik ile 3 farklı büyüklükte 150 dolaptan oluştuğunu dile getiren Akalan, dolap kiralama bedelinin büyüklüğüne göre 12 saate kadar 4-10 lira arasında değiştiğini belirtti. Yeni sistemin kısa sürede geleneksel yöntemin yerini alacağını öne süren ve emenatmatiklerin geleneksel sisteme göre avantajları olduğunu ifade eden Akalan, ''Geleneksel sistemde yolcuların aklında, 'emanete bıraktığım eşyalar açılır mı, kaybolur mu?' gibi tereddütler oluyordu. Yeni sistemde bu tereddütler ortadan kalkıyor. Kişiye özel barkodla açılıp kapanan dolaplar çok daha güvenli'' dedi. Akalan, emanetmatiklerde eşyaların nasıl bırakılacağı ile ilgili görsel bilgilendirme yapıldığını, yolcunun bütün işlemleri kendisinin yapabildiğini ve sistemin self servis mantığıyla çalıştığını bildirerek, yaklaşık bir ay içerisinde hayata geçirecekleri sesli rehberlik sayesinde de herkesin kolaylıkla sistemi kullanabileceğini söyledi. Kiralanan dolapları sahibinden başkasının açamadığını vurgulayan Akalan, sistem sayesinde emanetmatiğe ücretini nakit olarak veren yolcuların, cihazdan verilen barkodla birlikte otomatik olarak açılan dolaba eşyalarını güvenle bırakabildiğini ve barkodla yeniden dolabı açabildiğini dile getirdi. -Sistem yaygınlaştırılacak- Akalan, son derece güvenli olan sistemi yaygınlaştırmak için çalışmalarının sürdüğünü anlatarak, şunları kaydetti: ''Eskişehir, Malatya, Ankara, İstanbul, Afyon ve Adana otogarlarına da emanetmatik yerleştirdik. Ancak Konya'ya kurduğumuz sistem tam elektronik ve self servis mantığıyla çalışıyor. Bu özelliğiyle Türkiye'de ilk. Tam elektronik sistemi 3-4 ay içerisinde Kayseri ve Gaziantep'e de kuracağız. 6 ildeki mevcut sistemi de tam elektroniğe çevireceğiz. Yine Ocak 2012'den itibaren tüm tren garlarına sistemi yerleştirmeye başlayacağız.'' Akalan, kısa bir süre içerisinde nakit ödemenin yanı sıra kredi kartı ve cep telefonu ile ödeme seçeneklerinin de hizmete gireceğini sözlerine ekledi. Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali Müdürlüğü yetkilileri de emanetlerin artık çok çağdaş ve güvenli ortamlarda korunduğunu, yolculardan olumlu tepkiler geldiğini bildirdi. Yeni sistemle ''eşyalarım karıştırılır mı?'' endişesinin ortadan kalktığını söyleyen yetkililer, emanetlerin kaybolma riskinin de olmadığını belirtti. Yetkililer, yolcuların özellikle ücret konusunda memnuniyetlerini dile getirdiğini vurgulayarak, İstanbul Otogarı'nda valizlerini parça başı ücretle 60 liraya emanete veren bir yolcunun, emanetmatik sistemiyle bütün eşyaları için 10 liraya dolap kiralayınca şaşkınlığını gizleyemediğini anlattı.