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Otogardaki bayram hareketliliği havadan fotoğraflandı

Ersan SAN - İSTANBUL, (DHA) - BAYRAM tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu

17 Ağustos 2018 15:08

Ersan SAN - İSTANBUL, (DHA) - BAYRAM tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Bayrampaşa\'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda hareketliliğe neden oldu. Otogardaki hareketlilik havadan fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)
 

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