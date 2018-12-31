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Otogarda yılbaşı denetimi

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirdi

31 Aralık 2018 19:35

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirdi. Otogar giriş ve çıkışlarında ticari ve özel araçlar polis uygulama noktasında durdurularak didik didik arandı. Otogarda görevli güvenlik personeliyle birlikte otogar içinde iş yerlerini gezen polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.
Otogarda yapılan denetimi  gören bir vatandaş \"Güvenlikten memnunuz. Polis ekipleri 24 saat çalışıyor\" dedi. 

(FOTOĞRAF)

 

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