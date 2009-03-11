Otogarda taklit ilaç operasyonu

İstanbul'da Üsküdar Harem Otogarı'ndaki bir yolcu otobüsünde 10 bin 753 adet taklit ilaç ele geçirildi.



Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, taklit marka ilaçların üretim, dağıtım ve satışına yönelik çalışmalar kapsamında dün Harem Otogarı'ndaki bir yolcu otobüsüne operasyon düzenledi.



Farklı markaların taklitleri olan toplam 10 bin 753 adet ilacın ele geçirildiği operasyonda, ilaçların sahibi olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Emniyette hakkında, "kişilerin sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde ilaç üretme ve satma" suçundan işlem yapılan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

