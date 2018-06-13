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OTOGARDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

Haber - Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA),  Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor

13 Haziran 2018 18:52

Haber - Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA), 
Bayrampaşa\'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor. 
15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik yaşanmaya başladı. Memleketlerine yada tatile gitmek isteyen kimi vatandaşlar bilet bulmakta zorluk yaşarken, firma yetkileri ise yaklaşan seçimlerden dolayı çok fazla bir yoğunluk olmadığını söyledi. Bazı otobüs firmaları ek seferler başlatırken, bazı yolcularda biletlerini erken aldıkları için sorun yaşmadıklarını söyledi. 

Görüntü Dökümü
-Otogardaki kalabalıktan görüntü
-Valizlerini taşıyan insanlardan görüntü
-Firma yetkilileri ile röportaj
-Vatandaşlar ile röportaj
-Otobüslerin çıkışı
-Diğer detaylar

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