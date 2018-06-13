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OTOGARDA BAYRAM DENETİMİ

  * Şehirlerarası otobüsleri durduran polisler hem yolcuları hem de sürücüleri bilgilendiriyor

13 Haziran 2018 19:57

 

* Şehirlerarası otobüsleri durduran polisler hem yolcuları hem de sürücüleri bilgilendiriyor. 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle otogarda denetleme başlattı. Bayrampaşa\'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında şehirlerarası otobüslerini durduran ekipler hem yolcuları hem de sürücüleri bilgilendirdi. Yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarında bulunan trafik ekipleri, sürücüye de  yolculuk esnasında telefon kullanmaması, sürüş süresi ve trafik kurallarına uyma konusunda bilgilendirmelerde bulundu. 

Görüntü Dökümü:
-Otobüslerden görüntü
-Polis araçlarından görüntü
-Polis ekiplerininin otobüslere binmesi
-Yapılan uyarılar 
-Diğer detaylar

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