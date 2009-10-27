'Otogar timi' kayıp çocukların peşinde

Mersin’de evden kaçan çocukları suça karışmadan tekrar ailelerine dönmelerini sağlamak amacıyla görevli ‘otogar timi’ kuruldu.



Kayseri'de Ramazan Bayramı'nın ikinci günü şeker toplamak için ayrıldıkları evlerine dönmeyen 2'si kardeş 3 çocuğu arama çalışmaları sürerken, Mersin'de çocukların tek başlarına ailelerinden habersiz iller arası seyahat etmesini engellemek amacıyla polis ekibi kuruldu.



Yaklaşık 10 gün önce ''otogar timi'' adı altında kurulan ekip, Mersin Otogarında ve Mersin Tren Garında istasyonların çalıştığı saatlerde görev alıyor.



Gara yanaşan otobüs ve trenlerin tamamının içerisinde yaşı küçük çocuklarda kimlik kontrolünü yapan ekipler, ebeveyninden uzak tek başına seyahat yapmak isteyen çocuklar hakkında ise işlem başlatıyor. Ekipler evinden kaçan çocukların suça bulaşmadan yeniden ailesine kavuşturulmasına aracılık ediyor.



Kurulduğu günden itibaren yakaladıkları çocukları ailelerine kavuşturan ekipler, kısa zamanda Mardin'den İstanbul'a, İzmir'den Hatay'a kadar Türkiye'nin birçok yerinden çocuğa ulaşıp ailelerine teslim etti.



En son yeni bir başarıya imza atan ekipler, Adıyaman'daki ailelerinin yanından işe girme hayaliyle Antalya'ya gitmek isteyen 17 yaşındaki İ.A. ve A.T'ye ulaştı. Çalışmaları sırasında yaşlarının küçük olduğunu fark eden ekipler, önce otogar polisiyle ifadelerini aldıkları çocukları Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildi. Ardından Emniyete götürülen çocuklar, müdürlüğe gelen ailelerine verildi.



Ekipler ayrıca otobüs firmalarına 18 yaşından küçük çocukların tek başlarına seyahat etmeleri için bilet kesmemeleri yönünde uyarıyor ve kurala uymayanlara cezai işlemlerin süreceğini belirtiyor.

