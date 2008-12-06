Otoda '1 alana 1 bedava' dönemi

Belçika'da '1 alana 1 bedava' kampanyası başlatan oto distribütörü Cardoen yoğun ilgiyle karşılaştı.



Küresel finansal krizle birlikte otomobil satışlarının çok gerilediği İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki bayilerden büyük indirimle aldığı otomobilleri pazarlayan Cardoen, en az 23 bin Euro'luk otomobil alan müşterilere ucuz ikinci otomobil veriyor. Seçilen modele göre, bedava ikinci otomobilin değeri 14 bin Euro'ya kadar çıkıyor.



Yılda yaklaşık 10 bin otomobil satan Cardoen, ikinci otomobil almak istemeyen müşterilerine ise ciddi indirim yapıyor.



Şirket yetkilileri, 15 Aralık'a kadar devam edecek "1 alana, 1 bedava" kampanyasıyla Belçika dışından da yoğun ilgi gördüklerini ve show roomlarına ziyaretçi sayısının 10 kat arttığını belirtiyor.



Belçika'da oto satışları kasım ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 düşüşle 30 bin 381 adete indi. Aynı dönemde satışlar dünyanın önde gelen pazarlarından Fransa'da yüzde 14, Almanya'da yüzde 18, Japonya'da yüzde 18,2, İtalya'da yüzde 29,5, ABD'de yüzde 37 ve İspanya'da yüzde 49,6 geriledi.