Otobüsün geç gelmesine kızdı, bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Akhisar ilçesindeki otobüs terminalinde, otobüsün geç gelmesine kızan H.A., tartıştığı firma yetkilisi Adnan Çakır\'ı bıçakla yaralayıp, yanındaki arkadaşı Adnan Can Tirat\'ı (22) öldürdü.

Olay, saat 01.30\'da, Akhisar Otobüs Terminali\'nde meydana geldi. Akhisar\'dan Bursa\'ya gitmek için internet üzerinden bilet alan H.A., terminale geldi. Bir süre terminalde bekleyen H.A., otobüsün gecikmesi üzerine bileti satın aldığı firmanın yetkilisi Adnan Çakır\'ın yanına gidip, konuşmaya başladı. Aralarında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. H.A., Çakır ile yanındaki arkadaşı Adnan Can Tirat\'ı bıçaklayarak, yaraladı. H.A., olayın ardından terminalden kaçtı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Tirat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakır\'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan H.A., ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Zeytinliova Mahallesi\'ndeki bir evde, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN \'ÜZGÜNÜM\' PAYLAŞIMI

Şüpheli H.A.\'nın olay sonrası sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından \'Üzgünüm böyle olsun istemezdim\' diye, paylaşımda bulunduğu görüldü. H.A.\'nın sorgusunun sürdüğü belirtilirken, öldürülen Adnan Can Tirat\'ın eşi de H.A.\'ya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.



