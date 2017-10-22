T24 LogoT24 Logo
Spor

Otobüsün camını kıran taraftarlar stada değil karakola götürüldü

Serhan TÜRK - Mesut IŞIK / İSTANBUL, (DHA) Türk Telekom Stadyumu'na gelen otobüslerden birinin camının kırılması nedeniyle, güvenlik güçleri, içinde bulunan taraftarları otobüsle beraber karakola götürdü

22 Ekim 2017 19:54

Serhan TÜRK - Mesut IŞIK / İSTANBUL, (DHA)

Türk Telekom Stadyumu\'na gelen otobüslerden birinin camının kırılması nedeniyle, güvenlik güçleri, içinde bulunan taraftarları otobüsle beraber karakola götürdü.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Lig 9\'uncu hafta mücadelesi öncesi Türk Telekom Stadyumu\'na gelen Fenerbahçeli taraftarların büyük bir kısmı tribündeki yerlerini alırken, otobüs camlarına zarar veren taraftarlar polis tarafından tespit edildi.
Ülker Stadyumu\'ndan Türk Telekom Stadyumu\'na hareket eden bazı otobüslere zarar veren sarı-lacivertli taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından Ayazağa Karakolu\'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Camları kırılan otobüsten detaylar
- Otobüsün içinde bulunan taraftarların karakola götürülüşü
- Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serhan TÜRKMesut IŞIKDHA Türk Telekom StadyumuGalatasarayFenerbahçeSüper LigTürk Telekom StadyumuFenerbahçeliStadyumu Türk Telekom StadyumuAyazağa KarakoluGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ CamlarıOtobüsünDetaylar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24