Otobüsün camını kıran taraftarlar stada değil karakola götürüldü

Serhan TÜRK - Mesut IŞIK / İSTANBUL, (DHA)

Türk Telekom Stadyumu\'na gelen otobüslerden birinin camının kırılması nedeniyle, güvenlik güçleri, içinde bulunan taraftarları otobüsle beraber karakola götürdü.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Lig 9\'uncu hafta mücadelesi öncesi Türk Telekom Stadyumu\'na gelen Fenerbahçeli taraftarların büyük bir kısmı tribündeki yerlerini alırken, otobüs camlarına zarar veren taraftarlar polis tarafından tespit edildi.

Ülker Stadyumu\'ndan Türk Telekom Stadyumu\'na hareket eden bazı otobüslere zarar veren sarı-lacivertli taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından Ayazağa Karakolu\'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Camları kırılan otobüsten detaylar

- Otobüsün içinde bulunan taraftarların karakola götürülüşü

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