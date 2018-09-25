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Otobüsü durdurup, yola atlayan yavru kediyi kurtardı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, halk otobüsü sürücüsü Serkan Kılıç, yoğun trafiğin ortasına atlayan yavru kediyi kurtarmak için durdurduğu araçtan indi

25 Eylül 2018 14:40

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, halk otobüsü sürücüsü Serkan Kılıç, yoğun trafiğin ortasına atlayan yavru kediyi kurtarmak için durdurduğu araçtan indi. Kılıç\'ın bariyerlerin arasından aldığı kedi, yoldan uzak bölgeye bırakıldı. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin halk otobüsüyle 60 Evler- Umuttepe seferini yapan Serkan Kılıç\'ın dikkati, yavru kedinin telef olmasını önledi. Halk otobüsü sürücüsü Kılıç, Perşembe Pazarı mevkisinde, yoğun trafiğin ortasına atlayan yavru kediyi gördü. Hızlı hareket eden kedi, bariyerlere saklandı. Kedinin ezilme tehlikesi olabileceğini düşünen Kılıç, otobüsü emniyetli olarak durdurduktan sonra hırkasını alıp, yoğun trafiğe rağmen saniyeler içinde kedinin yanına gitti. Kediye ilk başta ulaşamayan Kılıç, uğraşları sonucu hayvanı yakaladı. Kılıç, daha sonra kendi otobüsünde yolcu olarak bulunan genç kıza kediyi verdi. Genç kız ise otobüse tekrar binmeyerek, yavru kediyi yoldan uzak bölgeye bıraktı. Otobüs içinde bulunan diğer yolcular da duyarlı davranışı dolayısıyla Serkan Kılıç\'a teşekkür etti.

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