Otobüsteki yolcunun Covid-19 olduğu ortaya çıktı, yolcular ve şoför karantinaya alındı

Karaman'da polisin, şehirlerarası otobüs terminalindeki HES kodu uygulamasında İstanbul'dan Mersin'e giden Zamına Oruçova'nın Covid-19 hastası olduğu ortaya çıktı, kadınla birlikte 15 yolcu ve 2 şoför karantinaya alındı. Filyasyon ekiplerinin güzergah boyunca otobüsten inen diğer yolcularla da temasa geçeceği öğrenildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün şehirlerarası otobüs terminalindeki otobüslerde HES kodu uygulaması yaptı. İstanbul'dan Mersin'e giden otobüste yapılan kontrolde Zamına Oruçova adlı kadının, yolculuğa başlamadan önce yaptırdığı Covid-19 testinin sonuçlandığı ve pozitif olduğu anlaşıldı.

Oruçova ise ekipleri, bilet aldıktan sonra test yaptırdığını, görevlilerin sonuçların yarın çıkacağını söylemeleri üzerine Mersin'e gitmek için yola çıktığını ve sonuçtan haberdar olmadığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Oruçova ile otobüsün 2 şoförü ve diğer 15 yolcu tedbir amaçlı KYK'ye bağlı Nefise Sultan Yurdun'da karantinaya alındı. Zamına Oruçova ise karantina yurdu önünde kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Filyasyon ekiplerinin güzergah boyunca otobüsten inen diğer yolcularla da temasa geçeceği öğrenildi. (DHA)

