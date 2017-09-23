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Otobüsteki yolcunun ayakkabasından uyuşturucu bulundu

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da polisin özel eğitimli köpek Molly ile arama yaptığı otobüsteki yolcu S

23 Eylül 2017 20:45

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da polisin özel eğitimli köpek Molly ile arama yaptığı otobüsteki yolcu S.E.D.\'nin ayakkabılarının içine gizlediği 9 gram bonzai bulundu.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde eğitimli \'Molly\' adlı köpekle yapılan denetlemede, Diyarbakır\'dan gelen bir otobüs kontrol edildi. \'Molly\'nin tepki vermesi üzerine yolculardan S.E.D.\'nin üzeri arandı. Ayakkabılarının içinde 2 parça halinde kağıda sararak sakladığı toplam 9 gram Bonzai bulunan S.E.D., gözaltına alınarak, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği\'ne getirildi. Emniyette işlemleri devam eden S.E.D.\'nin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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