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Yaşam

Otobüsteki cinsel tacizci 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Samsun’da Recep Gözoğlu (57) halk otobüsünde yolculardan E.M’yi (45) sıkıştırarak cinsel istismarda bulunmaktan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı

19 Nisan 2012 10:11

Samsun’da Recep Gözoğlu (57) halk otobüsünde yolculardan E.M’yi (45) sıkıştırarak cinsel istismarda bulunmaktan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı

 

Milliyet'in haberine göre, geçen yıl Mart ayında, şehir merkezinden Kalkanca Mahallesi’ne giden halk otobüsünde Gözoğlu ayakta yolculuk ederken, önünde duran E.M.’ye vücudunu değdirerek cinsel tacizde bulundu.

Rahatsız olan kadının uyarısına rağmen, Gözoğlu tacizlerine devam etti. Bunun üzerine E.M., durumu otobosün şoförüne söyledikten sonra araçtan inip, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Gözoğlu hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak, mahkeme olay nedeniyle kadının ruh sağlığının bozulduğunu belirterek Gözoğlu’na cinsel istismar suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

 

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