Otobüste yer verme kavgası; kadın yolcuya küfür edip saldırdı!

Ankara’da dolmuşla seyahat ederken bir şahsın ölüm, tecavüz tehditlerine, küfürlerine ve darp girişimine maruz kalan N.B., diğer yolcuların “Ne yapalım, başımızı belaya mı sokalım” dediğini anlattı. Dolmuş şoförüne "Dolmuşu karakola çek" dediğini ancak, "Ben para kazanıyorum, ben parama bakarım" karşılığını aldığını ifade eden N.B., "Kendimi yapayalnız hissetim" dedi.

"Tepemde dikildi"

Hürriyet'ten Hasan Mesut Benli'ye saldırı anını anlatan N.B., Mamak'ta eve giderken kulaklıkla video izlediğini, dolmuşta ‘tepesinde dikilen' bir erkeğin kendisinin ayağına vurarak bir şeyler söylediğini kaydetti. Kulaklığı çıkardığını, saldırganın da "Kalk da şu kadına yer ver" dediğini belirten N.B., dolmuşta kendisinden daha genç yaşta kişiler olduğunu ancak saldırganın ayağa kalkması konusunda ısrarını sürdürdüğünü dile getirdi.

"Şoför, 'Ben para kazanıyorum, ben aprama bakarım' dedi"

N.B. şöyle devam etti:

"Ben de kendisine tepki gösterdim. Bunun üzerine durup dinlemeden bana küfretmeye başladı. Ben de cep telefonumu çıkarıp bana yönelik saldırısını kaydetmeye başladım. Ben çekimimi sürdürürken hem küfrediyordu hem de yumruk atmaya çalışıyordu. Tam beş dakika aralıksız, ağza alınmayacak küfürler etti. Diğer yolcular çok tepkisizdi. Sadece yumruk atarken beyaz gömlekli bir erkek araya girmeye çalıştı. Saldırgan bana yönelik darp girişimini sürdürdüğü sırada dolmuş şoförüne ‘Dolmuşu karakola çek' dedim. Ancak şoför bana ‘Ben para kazanıyorum, ben parama bakarım' dedi. Kendimi yapayalnız hissetim."

"Suç duyurusunda bulanacağım"

Saldırganın yanında bulunan ve erkeğe "Aşkım" diye hitap eden kadının kendisine "Normal değil, karşılık verme" şeklinde hareketler yaptığını dile getiren N.B., olayı şöyle anlattı:

"Daha sonra o saldırgan dolmuştan indi ve bir taksiye binerek uzaklaştı. O gittikten sonra diğer yolcuların tepkisizliğini eleştirdim. Bunun üzerine öndeki birkaç kişi ‘Ne yapalım, başımızı belaya mı sokalım' dediler. Ancak esas problemin dolmuş şoföründe olduğunu düşünüyorum. Onun hiçbir müdahalesi olmadı. Sonuçta onun aracında yaşandı olay, daha duyarlı olması gerekirdi. O saldırgan kişi için pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağım. Söz konusu videoyu paylaştıktan sonra kimliği konusunda birtakım bilgiler geldi. Savcılıktan kimliğinin tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep edeceğim."