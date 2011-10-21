Otobüste unutuldu; ihaleyle satıldı

T24

ESHOT Genel Müdürlüğü, belediye otobüslerinde unutulan ya da düşürülen ve yıllardır sahibi çıkmayan altınların satışı için ihale düzenledi.22 ayar muhtelif bilezik, 2 Ata Lira, ziynet Ata, 2 Reşat altın, 3 yarım altın, 19 çeyrek altın, 580 gram ağırlığında 14 ayar muhtelif yüzük ve zincir, 55 gram ağırlığında 8 ayar küpe, yüzük, kolye ucu, 12,5 gram ağırlığında 22 ayar bilezik, 57,4 gram ağırlığında 14 ayar muhtelif künye, yüzük ve 1 adet 40 gram ağırlığında maşallah altını, kapalı zarf teklif usulü ile tahmini bedelden artış yapılmak üzere ihaleye konuldu.İlk teklif 52 bin 966 lira, ikinci teklif ise 53 bin 500 lira olarak gerçekleşti. Üçüncü teklif sonunda otobüste unutulan altın ve ziynet eşyası 54 bin 50 liraya satıldı.Aynı şekilde satışa sunulan bin 225 saate ise alıcı çıkmadı. Aralarında antika değeri taşıyanların, altın kaplamalı olanların, hatta ambalajı dahi açılmayan parçaların bulunduğu saatler, tekrar depolara kaldırıldı.