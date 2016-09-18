Otobüste şortlu kadına tekme atan saldırgan serbest: Her şey İslam hukukuna göre oldu!

İstanbul Maslak'ta bir otobüste yolculuk yapan Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu (35) ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çakıroğlu'nun ifadesinde "Vandalların saldırısına uğradım, 20 tane solcu terörist bana saldırdı. Her şey İslam hukukuna göre oldu" dediği öğrenildi.

Hemşire Ayşegül Terzi'nin şikâyeti üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Abdullah Çakıroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Ben psikolojik tedavi görüyorum. Bir anda istem dışı tekme attım" dediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının sorularını, "Arkadaşlar herşey kontrol altında... Sıkıntı yok, gerekli izahatları yapacağım... Vandalların saldırısına uğradım, 20 tane solcu terörist bana saldırdı. Her şey İslam hukukuna göre oldu" diyerek yanıtlayan Abdullah Çakıroğlu, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Genç hemşireyi otobüste tekmeleyen Abdullah Çakıroğlu adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Çakıroğlu'nun sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlar ortaya çıkmıştı. Bir Facebook sayfasından, "Açık gezen kadın karımdır" yazılı bir paylaşımı, kendi sayfasında paylaştığı görülen Çakıroğlu'nun, sıklıkla Menzil tarikatına ait sayfalardan paylaşımlar yaptığı da görülmüştü.

Terzi baygınlık geçirdi

Ayşegül Terzi, kendisine saldıran kişinin serbest kaldığını öğrenince gözyaşları içerisinde baygınlık geçirdi.