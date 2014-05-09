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Yaşam

Otobüste 'selfie' çeken genç, kızgın kocadan dayak yedi

Z.D., eşiyle otobüste haber vermeden 'selfie' çekmeye çalışan G.A.'yı darp etti. Kızgın koca serbest bırakılırken her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu

09 Mayıs 2014 15:36

Başkentte otobüste yanında oturan kadının fotoğrafını "selfie" yapmak için çeken kişi, durumu fark eden ayaktaki koca tarafından darp edildi.

Ankara-Çubuk arasında çalışan özel halk otobüsünde seyahat eden N.D. (26) isimli kadının yanında oturan G.A. (27) elinde telefonla haberi olmadan kadına yaklaşarak "selfie" yapmak için fotoğraf çekti. Otobüste eşinin oturduğu koltuğun yanında ayakta seyahat eden kadının eşi Z.D'nin (28) ise durumu fark etmesi üzerine kavga çıktı. Z.D. kavgada, otobüsteki yolculardan birisinin bastonunu da kullanarak G.A'yı darp etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan G.A. Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, N.D. ve Z.D. ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadeleri alınan karı koca, daha sonra serbest bırakıldı.,

Her iki tarafın da birbirinden davacı olduğu olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 

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