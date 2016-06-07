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Yaşam

Otobüste ölen kadını bagaja koyup yola devam ettiler

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

07 Haziran 2016 14:05

İstanbul'dan Tokat'a giden şehirlerarası otobüste fenalaşan 74 yaşındaki Zeliha Çoban hayatını kaybetti. Ancak akrabaları polise haber vermek yerine yaşlı kadının cenazesini otobüsün bagajına koyup yola devam ettiler.

NTV'nin haberine göre, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İstanbul'dan Tokat'ın Reşadiye İlçesi'ne giden otobüste bulunan 74 yaşındaki Zeliha Çoban bir anda rahatsızlandı.

Yolcuların da yardımı ile yaşlı kadın dinlenmesi için otobüsün arka koltuklarına yatırıldı.

Zeliha Çoban bir süre sonra hayatını kaybetti. Zeliha Çoban'ın ölümünü hemen kabullenen yakınları polise haber vermek yerine cenazesini memleketlerine götürmek üzere battaniyeye sararak otobüsün bagaj kısmına koydu.

Otobüs İzmit'ten yolcu alacağı sırada yolcularından birinin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil ekibi geldi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Zeliha Çoban'ın öldüğünü tespit ederken, polis ekiplerine haber verildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi için İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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