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Otobüste lahmacuna sarılı uyuşturucu ele geçirildi

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da polisin durdurup arama yaptığı yolcu otobüsünde poşet içerisindeki lahmacuna sarılı 690 ecstasy hap ile 100 gram esrar ele geçirildi

24 Kasım 2017 16:03

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da polisin durdurup arama yaptığı yolcu otobüsünde poşet içerisindeki lahmacuna sarılı 690 ecstasy hap ile 100 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı’dan Trabzon\'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Zehir tacirlerini önlemek için düğmeye basan ekipler, yoğun bir çalışma gerçekleştirdi, aracı tespit etti. Çalışmalar kapsamında Vakfıkebir ilçesindeki devlet sahil yolu mevkiinde düzenlenen operasyonla durdurulan otobüste ekipler arama yaptı. Yapılan aramalarda bir poşet içerisindeki lahmacuna sarılı 690 ecstasy hap ile 100 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan polis kipleri Araklı ilçesindeki uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda araç içerisinde çeşitli bölmelere zulalanmış 12 bin 100 kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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