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Dünya

Otobüste kokan çoraplarını çıkartan yolcu gözaltına alındı

Çorapların kokusu o kadar kötüydü ki, diğer yolcular Kumar'dan çoraplarını bir torbaya koymasını veya dışarı atmasını istedi

01 Aralık 2017 16:18

Hindistan'da polis, bir otobüste kokan çorapları nedeniyle diğer yolcularla tartışma yaşayan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis yetkilileri BBC'ye yaptıkları açıklamada, 27 yaşındaki Prakash Kumar adlı şüpheliye karşı "kamuya açık alanda rahatsızlık vermek" şikayetinde bulunulduğunu belirtti.

Olay başkent Delhi'ye doğru giden bir otobüste, Kumar'ın ayakkabılarını ve çoraplarını çıkartmasıyla başladı.

Çorapların kokusu o kadar kötüydü ki, diğer yolcular Kumar'dan çoraplarını bir torbaya koymasını veya dışarı atmasını istedi.

Ancak iddiaya göre Kumar bunu reddetti ve şiddetli bir tartışma başladı.

Daha sonra yolcular, otobüsün şöförünü yol üzerindeki bir polis karakoluna çekmeye zorladı ve şikayette bulunuldu.

Hindustan Times gazetesinin haberien göre Kumar çoraplarının hiç kokmadığını savundu ve yolcuların kendisiyle "nedensiz" bir tartışmaya giriştiğini iddia etti.

Polis, Kumar'ın kefaletle serbest bırakıldığını söyledi.

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