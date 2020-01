Otobüste 'kirlenmesin' diye koltuğa oturmayan madenciler tatile gönderildi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi\'nde, kömür karası iş elbiseleriyle bindikleri halk otobüsünde \'kirlenmesin\' diye koltuğa oturmayan 6 maden işçisi, aileleriyle birlikte Sakarya\'ya 2 günlük kaplıca tatiline gönderildi.

Geçen 22 Eylül\'de Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na ait Karadon Müessesesi\'nde kömür madeninde çalışan ve asansörün bozulması nedeniyle müesseseye bağlı Gelik İşletmesi\'nden çıkan 6 madenci, halk otobüsüne bindi. Üzerlerinde kömür karası iş elbiseleri bulunan madenciler, kirlenmemesi için boş koltuklara oturmadı. Cep telefonu ile görüntülenen, çalıştıkları müesseseye kadar 5 kilometre ayakta yolculuk eden madencilerin davranışı herkesin takdirini kazandı.

Muslu Belediyesi, maden işçilerine aileleriyle birlikte Sakarya\'da 2 günlük kaplıca tatili hediye etti. Kozlu Belediyesi de madencilerin ulaşımını sağlaması için midibüs tahsis etti. Valilik önünde toplanan madenciler ve ailileri midibüse bindi. Madencilerin otobüste fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan Aslı Ertürk de tatile madencilerle birlikte gitti. Ertürk ve madenciler, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz tarafından uğurlandı. Belediye Başkanı Yılmaz, şöyle dedi:

\"Madenci kardeşlerimiz Zonguldak’ın gerçeğini görsel olarak yansıttı. O an araçta bulunan Aslı kızımız Zonguldak’ın gerçeği olan kareyi resmetmiş, kendisini tebrik ediyorum. O an bunu yaparken basın değeri olacağını bilmeden yapmıştır ama gerçekten değerli bir iş yaptı. Madenci kardeşlerimiz koltuklar kirlenmesin diye oturmamaları gurur verici. Onlarla gurur duyuyoruz. Ben de madenci bir ailenin çocuğuyum, biz bunları yaşadık. Aynı şekilde babam eve geldiğinde kapının önünde üstünü değiştirirdi. Lokantaya gittiğimizde gazete kâğıdı serer otururdu. Bu kardeşlerimiz bize bunu tekrar yaşattığı için şu an çok duyguluyum.\"



