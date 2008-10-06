Otobüste kaza dehşeti

Taksim-Topkapı seferini yapan Ali Kıvılcım'ın yönetimindeki İETT otobüsü Yusufpaşa durağına girerek yolcu aldı. İçerisinde bir vatandaşın cep telefonuyla konuştuğu öğrenilen otobüs duraktan kalkar kalkmaz elektronik beyni arızalandı. Direksiyonu kilitlenen otobüsü otomobil önce bir araca çarptı, ardından yol kenarındaki çöp konteynerlarını ve elektrik direğini altına alan otobüs kaldırıma çıktıktan sonra güçlükle durabildi.



Bu sırada çöp konteynerlarından kağıt toplayan Tekin Çetintaş, otosünün altında kalarak yaralandı.



Büyük panik yaşayan yolcular ise, camları kırarak dışarı çıktı. Ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



