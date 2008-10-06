T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Otobüste kaza dehşeti

Bir yolcunun cep telefonuyla konuşması nedeniyle direksiyonunun kilitlendiği öne sürülen İETT otobüsü önce bir araca, ardından da çöp konteynırları ile elektrik direğine &cc

06 Ekim 2008 03:00

Taksim-Topkapı seferini yapan Ali Kıvılcım'ın yönetimindeki İETT otobüsü Yusufpaşa durağına girerek yolcu aldı. İçerisinde bir vatandaşın cep telefonuyla konuştuğu öğrenilen otobüs duraktan kalkar kalkmaz elektronik beyni arızalandı. Direksiyonu kilitlenen otobüsü otomobil önce bir araca çarptı, ardından yol kenarındaki çöp konteynerlarını ve elektrik direğini altına alan otobüs kaldırıma çıktıktan sonra güçlükle durabildi.

Bu sırada çöp konteynerlarından kağıt toplayan Tekin Çetintaş, otosünün altında kalarak yaralandı.

Büyük panik yaşayan yolcular ise, camları kırarak dışarı çıktı. Ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24