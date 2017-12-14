Otobüste kadın yolcunun beline sarılı 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ayhan İSEN/ ELEŞKİRT(Ağrı), (DHA)- AĞRI\'nın Eleşkirt ilçesinde, otobüste beline sarılı 1 kilo metamfetamin ele geçirilen kadın yolcu ile yanındaki 1 erkek gözaltına alındı.

Eleşkirt İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu dün Ağrı’dan İzmir’e giden bir yolcu otobüsü otogarda durdurdu. Polisleri H.S. adlı kadın yolcunun beline sarılı halde 1 kilo ağırlığında uyuşturucu madde olan metamfetamin ele geçirdi. İlçe Emniyet Amirliği\'ne getirilen H.S. ve bağlantılı olduğu iddia edilen S.B.S. isimli erkek, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkarıldı. H.S. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, yanındaki S.B.S. tutuklandı.



FOTOĞRAFLI