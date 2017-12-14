T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otobüste kadın yolcunun beline sarılı 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ayhan İSEN/ ELEŞKİRT(Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde, otobüste beline sarılı 1 kilo metamfetamin ele geçirilen kadın yolcu ile yanındaki 1 erkek gözaltına alındı

14 Aralık 2017 13:49

Ayhan İSEN/ ELEŞKİRT(Ağrı), (DHA)- AĞRI\'nın Eleşkirt ilçesinde, otobüste beline sarılı 1 kilo metamfetamin ele geçirilen kadın yolcu ile yanındaki 1 erkek gözaltına alındı. 
Eleşkirt İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu dün Ağrı’dan İzmir’e giden bir yolcu otobüsü otogarda durdurdu. Polisleri H.S. adlı kadın yolcunun beline sarılı halde 1 kilo ağırlığında uyuşturucu madde olan metamfetamin ele geçirdi. İlçe Emniyet Amirliği\'ne getirilen H.S. ve bağlantılı olduğu iddia edilen S.B.S. isimli erkek, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkarıldı. H.S. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, yanındaki S.B.S. tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AyhanELEŞKİRTAğrı DHA AĞRI EleşkirtEmniyet MüdürlüğüAğrıdanPolisleriEmniyet AmirliğiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24