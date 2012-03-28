Otobüste genç kıza bluetoothlu taciz

Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde, şehirlerarası otobüste yolculuk yapan genç kızın telefonuna bluetooth aracılığıyla pornografik görüntü gönderildi

Milliyet'in haberine göre, 3.5 saat süren soruşturmaya rağmen görüntüyü gönderen tespit edilemeyince otobüs yoluna devam etti.

Balıkesir’den Bursa’ya giden otobüste benzerine rastlanmayan ;bir cinsel taciz olayı yaşandı. Otobüste yolculuk yapan 22 yaşındaki S.A.’nın telefonuna bluetooth aracılığıyla uyarı mesajı geldi. Genç kız üçüncü kez tekrarlanan mesajı kabul etti. Gelen mesajın içeriğinde pornografik görüntü olduğunu gören S.A. durumu muavin ve şoföre iletti. Şoför, yapacak bir şeyi olmadığını bildirerek, telefonunu kapatmasını istedi.



Bunun üzerine S.A., polisi arayarak şikâyetçi oldu. Terminalde bekleyen ekipler otobüsteki 30 yolcuyu Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürdü. Telefonları incelenen 30 yolcu 3.5 saat ifade verdi.