Otobüste bayılan genç kızı, hastaneye götürdü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde halk otobüsünde bayılan kız öğrenciyi, güzergahını değiştiren otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi. Bayılma anı ve şoförün müdahalesi ise otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya\'da, kent merkezi ile orman deposu hattında çalışan Muhterem Şimşek\'in kullandığı özel halk otobüsüne 9 Mayıs Çarşamba günü saat 07.40 sıralarında binen üniversite öğrencisi, kısa süre sonra bayıldı. Orta sıralarda ayakta duran Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi genç kızın birden fenalaşarak yere yığıldığını gören yolcular, durumu şoför Muhterem Şimşek\'e söyledi. Aracını durduran Şimşek, yolcularla birlikte öğrenciye müdahale etti. Şimşek, yolcunun kendine gelmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni arayarak yardım istedi. Ancak ambulansın gelmesini beklemeyen Muhterem Şimşek, güzergâhını değiştirerek içindeki yolcularla birlikte bayılan öğrenciyi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Kız öğrenci hastanede tedaviye alındı. Öğrencinin bayılma anı ve yapılan müdahale ise otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

\'ÖNCELİĞİMİZ CAN GÜVENLİĞİ\'

Olay anını anlatan Muhterem Şimşek, otobüse binen yolcunun bir müddet sonra bayıldığını belirterek, \"Yolculardan bir çığlık sesi geldi. \'Biri bayıldı\' dediler. Aracı kenara çektim. Su tuttum ayılmadı. Sonra ambulansı aradım, meşgul çaldı ve hastaneye yetiştirmek zorundaydım. Yolculara hastaneye gideceğimi söyledim. Otobüse yolcu aldığımızda önceliğimiz can güvenliğidir. Herkesin yapması gereken şeyi yaptım\" dedi.

\'TÜRK MİLLETİ ÇOK DUYARLI\'

Daha önce de arı sokması sonucu fenalaşan bir yolcuyu hastaneye yetiştirdiğini anlatan Şimşek, \"Bu son olayda bizim normal seyir zamanımızda 15-20 dakikada vardığımız yere 3-4 dakikada vardım. İnsani yönden Türk milleti çok duyarlı. Yolcularımız da bu konuda yardımcı oldu. Onlara teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\'HASTANEYE YETİŞTİRİN\'

Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı ise araçlarında 7-24 kayıt sistemi olduğunu belirterek, \"Şoförlerimize şunu söylüyoruz; \'Önce ambulansı arayın, olmazsa en kısa zamanda hastaneye yetiştirin\' diyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın canı çok önemli\" dedi.

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